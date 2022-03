Opt civili au murit duminică, 6 martie, în timpul evacuărilor din Irpin, marcate de atacuri intense ale ruşilor, a anunţat primarul Oleksandr Markuşin pe Telegram, potrivit cnn.com.

El a precizat că ruşii au deschis focul în momentul în care civili încercau să treacă un pod.

“O familie a murit. În faţa mea au murit doi copii mici şi doi adulţi”, a afirmat Markuşin.

Pe contul de Twitter al parlamentului Ucrainei au fost postate imagini cu familia ucisă.

Atenție! Imagini cu impact emoțional!

The russian invaders fired on the family during the evacuation in #Irpin Everyone died: a mother, a father, and two children. The only thing this family did was trying to run away from the war. The russians did not give them any chance. The invaders saw who was being shot. pic.twitter.com/ztWbUOrREF