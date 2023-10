O persoană a fost ucisă şi două rănite de un individ înarmat cu un cuţit, vineri dimineaţă, la Liceul Gambetta din Arras. Presupusul autor, care ar fi strigat "Allah Akbar" în acel moment, a fost arestat, relatează TF1.

UPDATE 13.50

Preşedintele Emmanuel Macron va vizita liceul unde s-au petrecut faptele, a anunţat Palatul Elysee.

Adunarea Naţională franceză şi-a suspendat lucrările în semn de solidaritate cu victimele.

Persoana care a murit era profesor, informează TF1.

Un agent de pază a fost înjunghiat de mai multe ori şi se află în stare de urgenţă absolută, în timp ce un alt profesor a fost rănit uşor şi se află în stare de urgenţă relativă.

Scena a fost filmată de mai mulţi elevi de la fereastra clasei lor. În înregistrările video se vede cum un bărbat atacă mai multe persoane în curtea şcolii.

Le Figaro scrie că agresorul, dar şi fratele său au fost arestaţi de poliţie. Se pare că ambii sunt de origine cecenă.

Toate şcolile din oraş au fost plasate în izolare.

Poliţia a fost pusă în alertă maximă, iar ministrul de interne Gérald Darmanin este aşteptat la faţa locului.

Atacul intervine a doua zi după incidente la o manifestaţie interzisă pro-palestinieni la Paris, care a dat naştere unor încăierări.

Franţa are cea mai mare populaţie musulmană şi evreiască din Europa, iar conflictul israeliano-palestinian a contribuit în trecut la tensiuni între cele două comunităţi. Preşedintele Emmanuel Macron a avut o intervenţie televizată, joi seara, pe această temă, făcând apel la unitate, pe fondul temerilor că Franţa ar putea "importa" conflictul în plină desfăşurare între Israel şi Hamas.

Știrea inițială

"O operaţiune a poliţiei a avut loc la Liceul Gambetta din Arras. Agresorul a fost arestat de poliţie", a scris pe Twitter Gérald Darmanin, ministrul de Interne.

Potrivit informaţiilor TF1, un individ înarmat cu un cuţit a intrat în instituţie şi a atacat mai multe persoane aflate în curte. Una dintre ele a murit, iar alte două au fost rănite.

Suspectul, care ar fi strigat "Allah Akbar" în momentul incidentului, a fost arestat.

France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV