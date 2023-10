Israelul a declanșat infernul în Fâșia Gaza. Întregi cartiere sunt în flăcări. Peste 400 de persoane au fost ucise VIDEO

Israelul a lovit duminică, 8 octombrie, enclava palestiniană din Gaza, ucigând sute de oameni ca răzbunare pentru unul dintre cele mai sângeroase atacuri din istoria sa, când gruparea islamistă Hamas a ucis peste 700 de israelieni și a răpit alte sute.

Atacuri aeriene israeliene au lovit blocuri de locuințe, tuneluri, o moschee și case ale oficialilor Hamas din Gaza, ucigând peste 400 de persoane, inclusiv 20 de copii, în conformitate cu angajamentul primului ministru Benjamin Netanyahu de „răzbunare puternică”.

„Vom ataca sever Hamas și va fi o cale lungă, lungă”, a declarat reporterilor un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Dincolo de Gaza, forțele israeliene și miliția Hezbollah susținută de Iran au făcut schimb de artilerie și trageri de rachete, în timp ce în Egipt doi turiști israelieni au fost împușcați împreună cu un ghid.

Apelurile pentru reținere au venit din întreaga lume, deși națiunile occidentale au fost în mare parte alături de Israel, în timp ce Iranul, Hezbollah și protestatarii din diferite țări din Orientul Mijlociu au lăudat Hamas.

Armata israeliană a spus că a desfășurat zeci de mii de soldați în jurul Gazei, o fâșie îngustă care găzduiește 2,3 milioane de palestinieni și că a început să evacueze israelienii în jurul frontierei.

