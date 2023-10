Câteva zeci de rachete au fost lansate din Fâşia Gaza spre Israel în dimineaţa zilei de sâmbătă, punând capăt unui armistiţiu care fusese în general respectat de la sfârşitul unui război de cinci zile în luna mai, potrivit AFP.

Tirurile, din mai multe locuri din Fâşia Gaza, au început înainte de ora 6.30 (3.30 GMT) şi au continuat o oră mai târziu, srie Timesofisrael.com.

În Israel, sirenele de avertizare au sunat în mai multe oraşe din jurul teritoriului palestinian, dar şi mai adânc în teritoriu, la nord şi la est, potrivit armatei.

Hamas claims to have fired 5,000 rockets towards Israel over the course of two hours

Multiple points of impact reported across the country pic.twitter.com/4Q435F0ono