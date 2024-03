Bombardamente israeliene au lovit marți noaptea Fâșia Gaza și sudul Libanului. „O crimă odioasă” VIDEO

Fâşia Gaza a fost lovită marţi noaptea, 26 martie, de bombardamente israeliene intense, în ciuda presiunilor internaţionale pentru o încetare imediată a focului, transmite AFP.

Miercuri dimineaţa, 27 martie, ministerul sănătăţii controlat de gruparea islamistă Hamas a raportat un bilanţ de trei morţi şi 12 răniţi, victime ale aviaţiei militare a Israelului în zona Rafah. Marţi, aceeaşi sursă consemna 18 morţi, dintre care 12 înecaţi în mare în timp ce încercau să ajungă la ajutoarele alimentare paraşutate, iar şase în busculadele create după lansări similare.

These rescue operations are not in Gaza but in LEBANON.

Israel bombed and destroyed a medical complex in South Lebanon.

Israel is bombing Yemen, Lebanon, Palestine, and Syria. Israel is a Terrorist state. pic.twitter.com/xZMEmnLt7X