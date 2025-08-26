Reacțiile liderilor după atacul israelian asupra unui spital din Gaza, unde au murit 5 jurnaliști. Trump: „Trebuie să punem capăt întregului coşmar”

Liderii şi grupurile de jurnalişti reacţionează la atacul israelian asupra Gazei, în urma căruia au murit cinci jurnalişti, transmite Reuters.

Conform Apărării Civile, Spitalul Nasser din Khan Yunis (sud) a fost atacat în două rânduri de către armata israeliană.

„Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor condamnă atacurile israeliene care au ucis cinci jurnalişti în spitalul Nasser din sudul Gazei şi solicită comunităţii internaţionale să tragă Israelul la răspundere pentru atacurile sale ilegale continue asupra presei”.

Sindicatul jurnaliștilor palestinieni

Sindicatul a afirmat că această „crimă odioasă reprezintă o escaladare periculoasă a atacurilor directe şi deliberate asupra jurnaliştilor palestinieni şi confirmă fără niciun dubiu că ocupaţia duce un război deschis împotriva mass-mediei libere, cu scopul de a teroriza jurnaliştii şi de a-i împiedica să-şi îndeplinească misiunea profesională de a expune crimele sale în faţa lumii.”

Ce spune Trump

„Când s-a întâmplat asta?” „Nu ştiam asta. Ei bine, nu sunt mulţumit de asta. Nu vreau să văd asta. În acelaşi timp, trebuie să punem capăt întregului coşmar.”

Reacția lui Macron

„Este intolerabil: civilii şi jurnaliştii trebuie protejaţi în orice circumstanţe. Mass-media trebuie să poată să-şi îndeplinească misiunea în mod liber şi independent pentru a relata realitatea conflictului”, spune președintele Franței, Emmanuel Macron.

Ads

Ministerul Afacerilor Externe din Qatar: „Într-o declaraţie făcută luni, Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că atacurile forţelor de ocupaţie asupra jurnaliştilor şi lucrătorilor umanitari şi medicali necesită o acţiune internaţională urgentă şi decisivă pentru a oferi protecţia necesară civililor şi pentru a se asigura că autorii acestor atrocităţi nu scapă de pedeapsă.”

Purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite, Stéphane Dujarric: „Secretarul general condamnă cu fermitate uciderea palestinienilor astăzi în atacurile israeliene care au lovit spitalul Nasser din Khan Younis. Printre cei ucişi, pe lângă civili, se numără personal medical şi jurnalişti. „Aceste ultime crime îngrozitoare evidenţiază riscurile extreme la care sunt expuşi personalul medical şi jurnaliştii în timp ce îşi desfăşoară activitatea vitală în mijlocul acestui conflict brutal. Ei „trebuie respectaţi şi protejaţi în orice moment”. El solicită o anchetă promptă şi imparţială asupra acestor crime.”

Ads

Senatorul american Jeanne Shaheen, Comisia Senatului pentru Relații Externe

„Personal, sunt îngrozită de bombardamentele din Gaza şi de uciderea jurnaliştilor şi consider că acest lucru trebuie să înceteze imediat”, spune Shaheen.

Jerome Grimaud, coordonator de urgență MSF în Gaza

„În ultimele 22 de luni, am asistat la distrugerea unităţilor medicale, la reducerea la tăcere a jurnaliştilor şi la îngroparea lucrătorilor medicali sub dărâmături de către forţele israeliene. În timp ce Israelul continuă să încalce dreptul internaţional, singurii martori ai campaniei sale genocidare sunt vizaţi în mod deliberat. Acest lucru trebuie să înceteze imediat”, afirmă Grimaud.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, solicită o anchetă imparţială

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, António Guterres, condamnă cu fermitate uciderea palestinienilor în atacurile israeliene care au lovit spitalul Nasser din Gaza şi solicită o anchetă promptă şi imparţială, a declarat luni purtătorul de cuvânt Stéphane Dujarric. „Secretarul general reaminteşte că civilii, inclusiv personalul medical şi jurnaliştii, trebuie respectaţi şi protejaţi în orice moment.

Ads

El solicită o anchetă promptă şi imparţială cu privire la aceste ucideri”, a declarat Dujarric reporterilor. Declaraţia, care poate fi consultată integral aici, precizează, de asemenea, că personalul medical şi jurnaliştii trebuie să îşi poată îndeplini sarcinile esenţiale fără a fi expuşi la pericole sau interferenţe şi în deplină conformitate cu dreptul internaţional umanitar.

Arabia Saudită şi Qatarul condamnă uciderile

Într-o declaraţie a ministerului de externe, Arabia Saudită a condamnat ceea ce a descris ca fiind „atacurile Israelului asupra personalului medical, al echipelor de ajutor umanitar şi al presei” la spitalul Nasser, subliniind respingerea de către regat a încălcărilor continue ale legilor şi normelor internaţionale de către Israel.

Într-o declaraţie separată, Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a subliniat că atacurile asupra jurnaliştilor şi a lucrătorilor din domeniul medical şi al ajutorului umanitar necesită „acţiuni internaţionale urgente şi decisive pentru a asigura protecţia necesară.”

Ads