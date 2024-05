Hezbollah a bombardat nordul Israelului, după ce armata israeliană i-a ucis unul dintre liderii importanți VIDEO

Gruparea şiită libaneză Hezbollah a declarat miercuri că a vizat intens ţinte militare în nordul Israelului şi, pentru prima dată, o bază militară de lângă Tiberiada, la aproximativ 30 de kilometri de graniţa cu Libanul, relatează AFP.

Mişcarea pro-iraniană a revendicat aceste atacuri ca răspuns la o lovitură israeliană în care a fost ucis cu o zi înainte un comandant local al grupării libaneze.

Potrivit unui comunicat, Hezbollah a declarat că luptătorii săi "au lansat un atac aerian folosind mai multe drone" asupra unei baze situate la vest de Tiberiada.

Atacurile Hezbollah au fost până atunci limitate la oraşe şi baze israeliene situate la graniţa cu Libanul.

Hezbollah is taking a beating at the moment. Israel is fighting for its survival. Pray for Israel, pray for the IDF. pic.twitter.com/yWb98MmTZx