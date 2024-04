Ziua în care este așteptat atacul Israelului asupra Iranului. SUA nu vor sprijini nicio acțiune de răzbunare a Ierusalimului

"Israelul nu are altă opţiune decât să răspundă la atacul cu rachete şi drone lansat de Iran în weekend", i-a spus Yoav Gallant, ministrul israelian al apărării, secretarului american al Apărării, Lloyd Austin, într-o convorbire telefonică, relatează Axios.

Pe de altă parte, The Wall Street Journal citează oficiali americani şi occidentali care anticipează că Israelul va răspunde rapid la atacul Iranului, posibil chiar luni, 15 aprilie, scrie The Times of Israel.

Cu toate acestea, oficialii spun că speră că atât Iranul, cât şi Israelul vor reuşi să iasă din această încercare putând să revendice fiecare o victorie suficientă care să le îndepărteze de o nouă escaladare.

"Ai obţinut o victorie. Profită de victorie", i-a spus Biden lui Netanyahu, sâmbătă seara, 13 aprilie, avertizând că SUA nu vor sprijini niciun contraatac israelian împotriva Iranului.

Iranul nu doreşte sporirea tensiunilor, dar va răspunde imediat şi mai puternic decât înainte dacă Israelul va riposta, i-a spus luni ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian omologului său britanic, potrivit presei de stat iraniene.

Opţiunile Israelului pentru represalii împotriva Iranului includ atacuri cibernetice şi atacuri ţintite asupra unor situri cheie deţinute de stat, cum ar fi infrastructura petrolieră iraniană. În trecut, Israelul a vizat personalul şi infrastructura iraniană legată de programul nuclear iranian fără a-şi asuma responsabilitatea şi ar putea face acest lucru din nou, dar în mod mai deschis, susțin analiştii. În plus faţă de loviturile directe asupra Iranului, aceștia cred că Israelul ar putea răspunde indirect prin lovirea unuia dintre interpuşii Iranului din regiune, scrie The Wall Street Journal.

Analiştii au mai declarat că orice lovitură israeliană asupra principalelor situri nucleare iraniene ar fi puţin probabilă, deoarece acestea se află la mare adâncime în subteran şi pentru a face acest lucru, ar fi nevoie de sprijinul şi ajutorul Washingtonului.

"Loviturile asupra unor ţinte militare preselectate în interiorul Iranului, bazate pe informaţii israeliene amănunţite, sunt mai probabile", a declarat Sima Shine, şeful programului pentru Iran de la Institutul pentru Studii de Securitate Naţională.

Ea nu crede, însă, că astfel de represalii vor avea loc pe termen scurt, deoarece şi aici ar fi nevoie de sprijin din partea Washingtonului.

"Dacă Israelul va riposta, probabil că va evita siturile civile şi economice iraniene", a spus Shine.

De asemenea, Israelul ar putea alege să amâne acţiunea până la un moment ulterior. O opţiune este "vom răspunde, dar nu imediat".

"Iranul va da Israelului motive să răspundă şi să riposteze în viitor", a declarat Ehud Yaari, membru al Institutului de la Washington pentru politica Orientului Apropiat.

"Cred că este foarte clar în acest moment că Israelul va trebui să facă ceva în legătură cu Iranul la un moment dat, dar nu acum", a adăugat el.

NEW: Israel's defense minister told Defense Sec. Lloyd Austin that Israel has no choice but to respond to the unprecedented missile and drone attack launched by Iran over the weekend.

https://t.co/Q0WCZNLjAK