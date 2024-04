Israelul afirmă că a respins raidul iranian prin coordonare „umăr la umăr” cu SUA. „Trebuie să fim cu un pas înainte” FOTO/VIDEO

Un înalt oficial israelian a declarat luni, 15 aprilie, că respingerea de către Israel a masivului raid iranian cu drone şi rachete a fost în întregime coordonată cu Pentagonul, care are un ofiţer de legătură american în camera de control a sistemului de apărare antirachetă Arrow, transmite Reuters.

Statele Unite, împreună cu Marea Britanie, Franţa şi Iordania, au ajutat Israelul să intercepteze cea mai mare parte a proiectilelor iraniene şi să prevină o potenţială escaladare între cei doi inamici regionali.

Cel puţin jumătate din sutele de drone, rachete de croazieră şi rachete sol-sol, despre care Israelul a afirmat că aveau o încărcătură totală de 60 de tone de explozibil, au fost doborâte de aeronavele şi scuturile antiaeriene israeliene, potrivit media locale.

Oficiali israelieni au spus că mare parte din efortul de interceptare a fost realizat de sistemele Arrow 2 şi Arrow 3 de apărare antiaeriană de mare altitudine, dezvoltate în comun de Pentagon şi Boeing.

Rachetele interceptoare ale sistemului costă între 2 şi 3,5 milioane de dolari fiecare, conform unor surse industriale israeliene.

Moshe Patel, director pentru apărarea antirachetă în Ministerul israelian al Apărării, a precizat că rachetele Arrow şi sistemele de interceptare de altitudine joasă au fost sincronizate cu sistemele omoloage americane din regiune.

„Sistemele îşi împărtăşesc informaţiile pentru a avea o imagine comună a cerului, care era clar foarte aglomerat”, a relatat Patel pe postul TV Channel 12.

„După aceea, este coordonare şi în doctrina de luptă. Un ofiţer american stă în camera de control a sistemului de armament Arrow şi conduce esenţialmente coordonarea cu sistemele americane, umăr la umăr”, a adăugat acesta.

