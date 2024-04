Casa Albă despre atacul Iranului asupra Israelului: "Un eşec spectaculos şi stânjenitor"

Atacul Iranului, cu drone şi rachete, asupra Israelului a fost "un eşec spectaculos şi stânjenitor", a declarat luni, 15 aprilie, John Kirby, purtătorul de cuvânt pentru securitate naţională al Casei Albe.

Kirby a subliniat, de asemenea, rolul esenţial jucat de SUA în respingerea acestui atac, potrivit AFP.

"Am văzut informaţii conform cărora iranienii au dorit să eşueze, că acest eşec spectaculos şi stânjenitor a fost deliberat. Am mai văzut Iranul spunând că a dat alerta pentru a ajuta Israelul să-şi pregătească apărarea şi să limiteze orice potenţiale pagube. Toate acestea sunt categoric neadevărate", a spus purtătorul de cuvânt al preşedintelui Joe Biden, negând totodată că Teheranul ar fi informat Washingtonul înaintea atacului.

"Acest atac a eşuat pentru că Israelul, SUA şi o coaliţie cu alţi parteneri angajaţi faţă de securitatea Israelului l-au făcut să eşueze", a mai spus John Kirby, făcând referire la acţiunile militare prin care SUA şi alte state, precum Marea Britanie şi Franţa, le-au desfăşurat pentru doborârea celor peste 300 de drone, rachete balistice şi rachete de croazieră lansate de Iran asupra Israelului.

În timp ce Iranul a dat acestei operaţiuni numele de "Promisiune cinstită", Israelul a denumit "Scutul de fier" operaţiunea de interceptare a acestor proiectile, care, cu ajutorul aliaţilor occidentali şi al Iordaniei, au fost majoritatea doborâte înainte să ajungă în spaţiul aerian al Israelului. Potrivit autorităţilor israeliene, s-au întregistrat pagube minore la o bază aeriană în sudul ţării şi singura victimă este o fetiţă în vârstă de şapte ani grav rănită de căderea resturilor unui proiectil.

Peste 170 de drone, 120 de rachete balistice şi 30 de rachete de croazieră au fost folosite în acest atac, desfăşurat de Iran ca represalii la atacul aerian din 1 aprilie asupra consulatului iranian la Damasc, soldat cu moartea a şapte membri din Corpul Gardienilor Revoluţiei, dintre care doi generali, şi a şapte cetăţeni sirieni.

Cabinetul de război israelian, reunit luni pentru a decide asupra modului cum va acţiona Israelul după atacul iranian de sâmbătă noaptea, a decis asupra unei riposte "clare şi puternice" contra Iranului, potrivit postului israelian Channel 12, citat de The Times of Israel, în timp ce postul american CNN relatează, citând un oficial neprecizat, că la respectiva reuniune au fost examinate planurile militare pentru un potenţial răspuns împotriva Iranului, dar încă nu este clar dacă s-a luat o decizie.

Statele occidentale îndeamnă la reţinere pentru a se preveni o spirală a violenţelor care să conducă la un război regional, dar şeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, a confirmat luni că vor exista represalii. De partea sa, Iranul a ameninţat cu un răspuns şi mai puternic dacă Israelul recurge la represalii. Cabinetul de război israelian se va reuni din nou marţi.

