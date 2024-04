Şase avioane de vânătoare israeliene au atacat o unitate de apărare aeriană din Siria înainte de loviturile din Iran FOTO/VIDEO

Armata israeliană a anunțat vineri, 19 aprilie, că a efectuat un atac cu rachetă vizând o unitate de apărare aeriană în sudul Siriei şi a cauzat pagube, scrie agenţia oficială siriană de presă Sana, conform The Associated Press.

Atacul a avariat un radar al forţelor guvernamentale, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), un ONG cu sediul în marea Britanie.

Video shows flashes in the night sky above Isfahan in Iran, where state media said three drones were shot down.

The country has been on alert for an Israeli attack as tensions rise after the Israeli bombing of Iran’s consulate in Syria and Iran’s attack in response. pic.twitter.com/5H5pzP94QN