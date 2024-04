Lucrători din domeniul sănătăţii din Gaza susțin că descoperă tot mai multe gropi comune, după retragerea israelienilor din spitalul Al-Shifa

Cincisprezece cadavre au fost recuperate luni, din jurul spitalului Al-Shifa, după retragerea armatei israeliene din zonă în urmă cu două săptămâni, au declarat pentru CNN locuitori din Gaza şi echipaje medicale.

Lucrătorii din domeniul sănătăţii şi rezidenţii din nordul Gaza au căutat ceea ce ei cred că sunt gropi comune şi i-au căutat pe cei dragi după ce au declarat că forţele israeliene au ucis sute de palestinieni şi le-au lăsat trupurile să se descompună în timpul asediului de două săptămâni asupra complexului.

Sute de cadavre au fost recuperate din zonele din jurul complexului spitalicesc de când s-a încheiat asediul la 1 aprilie, a declarat săptămâna trecută un purtător de cuvânt al Apărării Civile din Gaza pentru CNN.

Un videoclip filmat luni de CNN arată lucrători medicali, unii dintre ei purtând veste cu însemnele ONU, care se plimbă prin incintă peste mormane de nisip, dezgropând cadavre. Saci de cadavre albi pot fi văzuţi pe marginea locului de excavare, unii marcaţi cu un text pe care scrie "corp neidentificat", iar alţii cu nume de persoane pe ei.

"Astăzi îmi iau rămas bun de la mama mea, care se afla în spitalul Al-Shifa în timpul invaziei şi atacului vicios al ocupaţiei israeliene asupra acestui complex medical care a fost transformat într-o mare masă de moloz", a declarat Mohammad Al-Khateeb, un locuitor din Gaza, pentru CNN. "Armata israeliană a privat pacienţii, asistentele, medicii şi persoanele strămutate de apă, medicamente şi alimente".

Mama lui Al-Khateeb, Khawala Al-Khateeb, avea 75 de ani când a fost adusă la spital, cu trei zile înainte de asediul militar israelian asupra complexului şi a cartierului înconjurător Al-Rimal, şi a fost ucisă trei zile mai târziu, a spus el. CNN a contactat Forţele de Apărare Israeliene (IDF) pentru a comenta aceste acuzaţii, dar nu a primit niciun răspuns.

Waleed Abu-Laila a declarat pentru CNN că şi-a căutat mama de când s-a încheiat asediul israelian asupra spitalului, la 1 aprilie. Luni, el a spus că i-a găsit trupul şi că a reuşit să o identifice doar "după semnele specifice de pe picioare şi mâini", de când i-a fost amputat un deget de la picior şi un deget de la mână în noiembrie. Înregistrarea video îl arată pe Abu-Laila deschizând o pungă albă pentru cadavre, dezvăluind corpul descompus al mamei sale.

"Spitalul a fost blocat din toate părţile şi erau cadavre împrăştiate peste tot, strivite pe străzi de şinele tancurilor. Când am primit un apel să vin să verific cadavrele neidentificate, am deschis o pungă pe care era scris "neidentificat" şi am găsit imediat corpul mamei mele descompus", a declarat el.