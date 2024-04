Israelul atacă Iranul. Zborurile comerciale au fost suspendate, iar apărarea antiaeriană iraniană a fost activată VIDEO

Israelul a lansat joi noaptea, 18 aprilie, puțin după miezul nopții, un atac asupra Iranului ca răzbunare pentru atacurile iraniene asupra teritoriului său de la sfârşitul săptămânii trecute, a declarat ABC News, citând un înalt oficial american, transmite vineri AFP.

UPDATE 7.23 Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a vorbit joi cu ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, despre „amenințările regionale și acțiunile de destabilizare ale Iranului în Orientul Mijlociu”, potrivit unui raport al Pentagonului, scrie CNN.

Apelul a avut loc înainte ca Israelul să efectueze o lovitură în Iran.

UPDATE 7.20 Întrebați de CNN, oficialii militari israelieni au afirmat că nu au ”nimic de comentat de data aceasta”.

Știre inițială

Această informaţie vine în timp ce Iranul a raportat "explozii puternice" în provincia Isfahan (centru) şi după ce Israelul şi-a anunţat intenţia de a răspunde raidurilor iraniene asupra teritoriului său în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică.

O explozie a fost auzită în oraşul Ghahjaworstan din Iran, situat la nord-vest de oraşul Isfahan, potrivit agenţiei de ştiri iraniene semi-oficiale FARS, care citează surse locale, relatează CNN, citată de news.ro.

Televiziunea de stat iraniană a raportat vineri dimineaţa "explozii puternice" în provincia Isfahan, indicând că nu sunt cunoscute cauzele. Ulterior, au fost anunţate trei explozii în apropierea unei baze militare şi doborârea unor drone, precum şi faptul că "nu au fost atacuri cu rachete până în prezent".

Israel is bombing Iran, Syria and Iraq at the same time

This is escalating quickly…..

Is this a start of WWIII? #IranIsraelConflict #iran#Israel#IsraelIranWar pic.twitter.com/4flw2ko9ib