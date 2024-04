Israelul a rezistat atacului masiv al Iranului. Numărul imens de rachete și drone raportate ca interceptate de IDF VIDEO

Purtătorului de cuvânt al armatei israeliene a declarat că peste 55 de rachete au fost lansate din Liban spre Israel în zorii zilei de 14 aprilie, într-un atac ce a durat peste 5 ore.

Numărul total al dronelor și rachetelor lansate depășește 200 de unități. Gradul de interceptare este de 99%, iar pagubele sunt minime.

Aceasta vine după ce aproximativ 40 de rachete au fost trase spre Israel din sudul Libanului vineri, potrivit Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF).

Militanţii Hezbollah au afirmat că au lansat rachetele spre poziţii ale artileriei israeliane ca răspuns pentru atacurile recente ale Israelului şi în semn de sprijin cu palestinienii din Gaza.

So this is Israel's Iron dome, beautiful defense!

