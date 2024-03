Israelul a fost atacat cu zeci de rachete din Liban, de gruparea Hezbollah. Un mort și un rănit, raportați până în prezent VIDEO

Hezbollahul libanez anunţă că a lansat zeci de rachete spre Kiryat Shmona, un oraş israelian de peste graniţă, miercuri dimineaţa devreme, ca răspuns la lovituri israeliene soldate cu morţi asupra satului Hebbariyeh din sudul Libanului, cu o zi înainte, relatează The Times of Israel.

Un baraj de cel puţin 30 de rachete a fost lansat din Liban asupra oraşului Kiryat Shmona, situat în nordul ţării, a confirmat armata israeliană.

Imaginile care circulă online arată cum sistemul de apărare antiaeriană Iron Dome doboară unele dintre rachete.

A barrage of at least 30 rockets was fired from Lebanon at the northern city of Kiryat Shmona, the IDF says.

Footage shows the Iron Dome downing some of the rockets.

Police say officers are handling several sites of rocket impacts in the city, where damage was caused to… pic.twitter.com/0XL28JxcE6