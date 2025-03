Atac în Israel. Un bărbat a intrat cu mașina în oamenii dintr-o stație de autobuz. A înjunghiat un soldat și a tras la întâmplare în șoferi VIDEO/FOTO

Un bărbat de 75 de ani a fost ucis şi altul a fost rănit grav în nordul Israelului, după ce un bărbat a intrat cu maşina în oamenii care aşteptau într-o staţie de autobuz, apoi a înjunghiat un bărbat şi a tras focuri de armă asupra şoferilor care treceau, relatează Reuters.

O echipă medicală prezentă la faţa locului a pronunţat decesul unui bărbat în vârstă de 75 de ani care a fost împuşcat, a precizat serviciul israelian de ambulanţă. Un al doilea bărbat, un tânăr de până în 30 de ani, care a fost rănit prin înjunghiere, a fost transportat la spital. Acesta se află în stare gravă şi instabilă.

Update: Terrorist Attack at Tishbi Junction

Earlier today, a terrorist rammed into civilians at a bus stop before opening fire, injuring several people. Police forces at the scene responded immediately and neutralized the terrorist. pic.twitter.com/IQeWSiL6Nq