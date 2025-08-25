Atac israelian asupra capitalei Yemenului: 6 morți și zeci de răniți. Țintele vizau un complex militar, două centrale și un depozit de combustibil FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 08:05
136 citiri
Atac israelian asupra capitalei Yemenului: 6 morți și zeci de răniți. Țintele vizau un complex militar, două centrale și un depozit de combustibil FOTO/VIDEO
Atac israelian în capitala Yemenului Foto: Captură video/X/@DocumentIsrael

Atacurile de duminică, 24 august, ale Israelului asupra capitalei Yemenului, Sanaa, s-au soldat cu șase morți și 86 de răniți, potrivit unui oficial din domeniul sănătății, informează Reuters.

Sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri directe și contraatacuri între Israel și militanții houthi din Yemen, care durează de peste un an.

Armata israeliană a declarat că țintele includeau un complex militar care adăpostea palatul prezidențial, două centrale electrice și un depozit de combustibil. În urma atacurilor, șase persoane au fost ucise și 86 rănite, potrivit bilanțului final comunicat de un purtător de cuvânt houthi al Ministerului Sănătății.

„Atacurile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist houthi împotriva statului Israel și a civililor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol și drone fără pilot către teritoriul israelian în ultimele zile”, a precizat armata israeliană într-un comunicat.

Vineri, militanții houthi au declarat că au lansat o rachetă balistică către Israel în cadrul ultimului lor atac, pe care l-au descris ca fiind în sprijinul palestinienilor din Gaza. Un oficial al Forțelor Aeriene Israeliene a declarat că racheta transporta cel mai probabil mai multe submuniții „destinate să explodeze la impact”.

De când a început războiul Israelului împotriva grupării militante palestiniene Hamas în Gaza, în octombrie 2023, forțele houthi, aliniate Iranului, au atacat nave în Marea Roșie, în ceea ce ele descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii.

De asemenea, au lansat frecvent rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de houthi din Yemen, inclusiv asupra portului vital Hodeidah.

