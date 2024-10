SUA califică "îngrozitor" atacul israelian asupra unui bloc de locuințe, în care au murit aproape 100 de persoane. Printre victime sunt zeci de copii VIDEO

Cel puțin 93 de palestinieni au fost uciși sau dați dispăruți, iar zeci au fost răniți marți, în urma unui atac israelian asupra unei clădiri rezidențiale din nordul orașului Beit Lahiya, situat în Gaza. Conform unui raport al Ministerului Sănătății din enclava palestiniană, Statele Unite au descris acest incident ca fiind „îngrozitor”, transmite Reuters.

Medicii au raportat că printre victime se află cel puțin 20 de copii.„Un număr de victime sunt încă sub dărâmături şi pe drumuri, iar echipajele de ambulanţă şi de protecţie civilă nu pot ajunge la ele”, a declarat Ministerul Sănătăţii din teritoriu.

Ulterior, Ismail Al-Thawabta, directorul biroului de presă al guvernului din Gaza, a estimat numărul deceselor la 93.

🇵🇸U.S. CALLS GAZA STRIKE “HORRIFYING” AS DEATH TOLL MOUNTS IN NORTHERN GAZA

An Israeli airstrike on a residential building in Beit Lahiya has left at least 93 Palestinians dead or missing, including 20 children, as confirmed by Gaza’s health ministry.

Medical services report… pic.twitter.com/tjBSYU48gW