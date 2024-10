Cel puţin 60 de persoane au fost ucise de loviturile israeliene în estul Libanului. „Cea mai violentă zi de la începutul agresiunii” FOTO/VIDEO

Loviturile succesive ale Israelului în estul Libanului au ucis luni seară, 28 octombrie, cel puţin 60 de persoane şi au rănit 58, a anunţat Ministerul Sănătăţii al ţării într-un bilanţ preliminar al victimelor, relatează CNN.

Loviturile sunt printre cele mai mortale din Liban de la escaladarea conflictului Israel-Hezbollah luna trecută. Acestea au vizat mai multe oraşe şi localităţi din guvernoratele Baalbek-Hermel şi Bekaa, a adăugat ministerul.

One martyr and 3 injured due to an Israeli raid on the town of Shemsar in the Baalbek-Hermel Governorate in eastern #Lebanon.#Israel pic.twitter.com/9XxcC7Fj7f