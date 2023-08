Rusia a lansat în noaptea de 1 spre 2 august drone "Shahed" din diverse puncte situate la Marea Neagră sau la Marea Azov spre mai multe puncte din regiunea Odesa.

O parte dintre acestea au zburat de-a lungul estuarului Deltei Dunării și au lovit portul Izmail, la câteva sute de metri de frontiera României. Distanța în linie dreaptă între portul Izmail și orașul Tulcea este de aproximativ 15 kilometri.

Nu este clar în acest moment dacă dispozitivele explozive nu au traversat și spațiul aerian al României în traiectoria spre complexul portuar administrat de Ucraina.

Potrivit rapoartelor ucrainene, au fost interceptate 23 de drone, dar câteva au trecut peste bariera de foc.

Pe de altă parte, martori oculari spun că cel puțin 8 drone rusești au lovit complexul portuar Izmail. Apărarea antiaeriană ucraineană n-a reacționat la atac, motivul cel mai probabil fiind acela că ucrainenii au evitat astfel ca rachetele trimise să intercepteze dronele să nu cadă accidental pe teritoriul României.

Dispozitivele explozive au fost lansate din trei puncte:

- Primorsko-Ahtarsk (pe malul rusesc al Mării Azov) - aproximativ 730 de kilometri distanță de Izmail;

- Kursk (Rusia) - aproximativ 900 de kilometri de regiunea Odesa;

- Ceauda (Crimea) - aproximativ 350 de kilometri de Izmail.

Izmail este un port-cheie al Ucrainei după blocada impusă de Rusia în Marea. De acolo, grânele ucrainene sunt transportate cu barje spre portul românesc Constanţa pentru a fi trimise mai departe.

De altfel, în cursul zilei de duminică, 30 iulie, trei nave de marfă supravegheate de avioane NATO au trecut de blocada navală a Rusiei din Marea Neagră și au ancorat în portul ucrainean Izmail.

Practic, atacul Rusiei a venit la scurt timp după ce navele comerciale au ajuns în port.

„În cursul nopţii, inamicul a îndreptat drone de atac spre sudul regiunii Odesa. În urma atacului, au izbucnit incendii la instalaţiile portului şi infrastructurii industriale din regiune, iar un lift a fost avariat. Toate serviciile relevante lucrează la faţa locului”, a anunţat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper

Nu au fost raportate victime, a precizat guvernatorul.

„Ţinta evidentă a inamicului a fost infrastructura portuară şi industrială a regiunii. Forţele de apărare aeriană au lucrat neobosit timp de aproape trei ore”, a anunţat armata ucraineană.

Imaginile arată că a fost avariat un depozit de grâne și a fost distrus un rezervor de combustibil.

Disturbing news from Izmail - a Russian 'Shaheed' attack on a grain elevator last night. Russia's actions are destroying our grain reserves and fueling the risk of global hunger. The world must unite against such destructive acts. pic.twitter.com/orWiQzIERQ — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 2, 2023

Deflagrațiile au fost surprinse dintr-o localitate situată pe malul românesc al Dunării.

🇷🇺🇺🇦 Romanians are watching the arrivals of Russian kamikaze drones of the Geran family at Ukrainian critical infrastructure facilities in Izmail from their territory. August 2, 2023. pic.twitter.com/vLTI2kLw94 — Sampieri Franco (@SampieriFranco2) August 2, 2023

De asemenea, daunele provocate de explozii au fost filmate de un ofițer român aflat la comandă pe un vas ancorat în portul Izmail.

❗️Geran drones destroyed a fuel depot and multiple other targets in Izmail, right next to the border with Romania pic.twitter.com/LXaHlEahfI — What the media hides. (@narrative_hole) August 2, 2023