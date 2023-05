Mai multe înregistrări video confirmă informațiile referitoare la un atac efectuat de Ucraina adânc în interiorul Rusiei în dimineața zilei de vineri, 26 mai.

Potrivit datelor culese din teritoriu, două drone "sinucigașe" Shaheed au lovit clădirea MTS (Mobile TeleSystem) din Krasnodar în această dimineață. Centrul de comunicații a suferit avarii grave.

Krasnodar se află la 350 km în spatele liniei frontului, remarcă publicația Visegrad 24. Localitatea este situată în apropierea strâmtorii Kerch, care leagă Rusia continentală de Crimeea.

Ukraine is striking back deep inside Russia. 2 slow-flying Shaheed-style suicide drones struck the MTS (Mobile TeleSystem) building in Krasnodar this morning. The communications center suffered severe damages. Krasnodar is 350 km behind the frontlines. Well done Ukraine! pic.twitter.com/bXOExJrJ0X — Visegrád 24 (@visegrad24) May 26, 2023

Imaginile apărute pe rețelele sociale sunt filmate de cetățeni. Una dintre secvențe surprinde momentul celei de-a doua lovituri, în timp ce o persoană filma incendiul produs de prima explozie. Atacul a avut loc în jurul orei 4.20.

Russia: Explosion in downtown Krasnodar this morning. ~115 miles from the Kerch bridge. (185km) pic.twitter.com/WAVk4SVDOZ — Igor Sushko (@igorsushko) May 26, 2023

⚡️What looks to be a drone strike on Krasnodar, Russia this morning. pic.twitter.com/rI56zfDMe7 — War Monitor (@WarMonitors) May 26, 2023

Se poate observa că prima dronă a ținit antena de telecomunicații, pe care pare s-o fi ratat de puțin.

Informațiile apărute până acum mai arată că exploziile nu s-au soldat cu victime umane.

Ucraina și-a asumat atacul, Forțele Operaționale ale Armatei postând un video în acest sens.