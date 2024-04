Atac cu sabie de samurai la Londra. Primele informații despre victime VIDEO

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat la Hainault, în estul Londrei, după ce a atacat trecători cu o sabie şi rănit mai multe persoane, anunţă marţi, 30 aprilie Poliţia din cartierul londonez Redbridge, relatează AFP.

Poliţia precizează într-un comunicat că a fost chemată „cu puţin înainte de ora (locală) 7.00 (9.00, ora României)” în acest cartier al Londrei de către martori care spuneau că „persoane au fost înjunghiate”.

Un martor citat de cotidianul The Telegraph declară că a văzut un bărbat „fugind cu o sabie de samurai”, care „a înjunghiat patru persoane, după ce a lovit o casă din Thurlow Gardens cu camioneta pe care o conducea. The Guardian relatează că numărul victimelor duse la spital este de cinci.

„Un bărbat cu o sabie a fost arestat”, anunţă poliţia în comunicat.

Potrivit unor mărturii culese la faţa locului, suspectul a atacat trecători „şi doi ofiţeri de poliţie”, precizează poliţia.

„Aşteptăm informaţii despre starea persoanelor rănite”, mai anunţă ea.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.

Our thoughts and prayers are with the families.

Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe