Răsturnare de situație în cazul atacului din Manchester - mai multe persoane arestate. Cine este atacatorul ucis de poliție

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:23
1793 citiri
Polițiști în fața sinagogii atacate din Manchester FOTO captură X Visegrad24

Poliția din Marea Britanie a declarat joi, 2 octombrie, că suspectul atacului mortal din fața unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, se numește Jihad al-Shamie și este un cetățean britanic de 35 de ani, de origine siriană.

„Credem că persoana responsabilă pentru atacurile de astăzi este Jihad al-Shamie, în vârstă de 35 de ani”, a declarat joi seara poliția din Greater Manchester. „Este un cetățean britanic de origine siriană”, a precizat poliția.

Al-Shamie a fost împușcat mortal de polițiști înarmați după ce a intrat intenționat cu mașina în pietoni și a înjunghiat cel puțin o persoană în apropierea unei sinagogi în timpul Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.

Poliția a adăugat că trei suspecți – doi bărbați în vârstă de 30 de ani și o femeie în vârstă de 60 de ani – se află în prezent în arest și „au fost arestați sub suspiciunea de comitere, pregătire și instigare la acte de terorism”.

Doi oameni au murit în atacul terorist de la sinagoga din Manchester, potrivit celui mai recent bilanț oferit de poliția din Marea Britanie. De asemenea, alte trei persoane au fost rănite.

