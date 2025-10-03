Răsturnare de situație în cazul atacului din Manchester - mai multe persoane arestate. Cine este atacatorul ucis de poliție

Poliția din Marea Britanie a declarat joi, 2 octombrie, că suspectul atacului mortal din fața unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, se numește Jihad al-Shamie și este un cetățean britanic de 35 de ani, de origine siriană.

„Credem că persoana responsabilă pentru atacurile de astăzi este Jihad al-Shamie, în vârstă de 35 de ani”, a declarat joi seara poliția din Greater Manchester. „Este un cetățean britanic de origine siriană”, a precizat poliția.

Al-Shamie a fost împușcat mortal de polițiști înarmați după ce a intrat intenționat cu mașina în pietoni și a înjunghiat cel puțin o persoană în apropierea unei sinagogi în timpul Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.

UK Counter Terrorism Police have confirmed the Manchester synagogue attacker as 35-year-old Islamist terrorist "Jihad al Shamie" who gained British citizenship in 2006. Authorities say three suspects are now in custody in connection with the attack. pic.twitter.com/9ax3FPoXCw — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) October 3, 2025

Poliția a adăugat că trei suspecți – doi bărbați în vârstă de 30 de ani și o femeie în vârstă de 60 de ani – se află în prezent în arest și „au fost arestați sub suspiciunea de comitere, pregătire și instigare la acte de terorism”.

Doi oameni au murit în atacul terorist de la sinagoga din Manchester, potrivit celui mai recent bilanț oferit de poliția din Marea Britanie. De asemenea, alte trei persoane au fost rănite.

Ads