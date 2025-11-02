Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece răniți după ce doi indivizi au înjunghiat la întâmplare pasageri VIDEO

Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac sângeros cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Doi bărbați au fost arestați, în ceea ce premierul Keir Starmer a numit un „incident îngrozitor”. Ofițerii antiterorism s-au alăturat anchetei.

Nouă persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol. Atacurile au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei.

„Au intervenit ofițeri înarmați, iar trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbați au fost arestați”, a anunțat Poliția.

Poliția a declarat un „incident major” și a precizat că ancheta este susținută de ofițeri antiterorism.

„Desfăşurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat şi ar putea dura ceva timp până când vom fi în măsură să confirmăm ceva mai mult”, a declarat şeful poliţiei britanice a transporturilor, Chris Casey. „În această etapă incipientă, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului”, a subliniat el.

BRITAIN: Devastation in Huntingdon UK. A terror attack on a train has resulted in at least 10 stabbings with 2 suspects in custody. The aftermath is stark flashing lights responders and a nation in mourning. When will this end? pic.twitter.com/xfnae24PSu — Shahina Parveen (@ParveenShahina0) November 2, 2025

Ads

Poliţia din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată la ora 19:39 GMT (21:39, ora României), după ce s-a raportat că mai multe persoane au fost înjunghiate în trenul de la ora 18:25, care circula de la Doncaster, în nordul Angliei, către Londra King's Cross.

Trenul s-a oprit la Huntingdon, iar în videoclipurile de pe reţelele sociale se pot vedea ofiţeri înarmaţi urcând în tren.

Martorii au declarat pentru Sky News că atacul cu cuțitul a început la aproximativ 10 minute după ce trenul a părăsit Peterborough, iar pasagerii au declanșat alarma de urgență.

Unii au povestit că oamenii se călcau în picioare, iar alții se ascundeau în toalete pentru a scăpa. Unul dintre ei a declarat că l-a văzut pe unul dintre atacatori fiind electrocutat cu un pistol Taser de către poliție înainte de a fi arestat.

Un martor ocular care se afla în tren în momentul incidentului spune că pasagerii au fost cuprinși de „panică totală” în timp ce victimele însângerate cereau ajutor.

Ads

Unul dintre pasageri, Olly Foster, a declarat pentru BBC că inițial a auzit oameni strigând „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea” și a crezut că ar putea fi o farsă de după Halloween. În câteva minute, oamenii au început să se înghesuie în vagon, iar Foster a observat că mâna lui era „acoperită de sânge”, deoarece „sângele era peste tot pe scaunul” de care se sprijinise.

Un bărbat mai în vârstă l-a „blocat” pe atacator să înjunghie o fată mai tânără și a fost înjunghiat la cap și gât, a spus Foster. Pasagerii din jurul lui au folosit jachete pentru a încerca să oprească sângerarea.

El a adăugat că singurul lucru pe care oamenii din vagonul său îl puteau folosi împotriva atacatorului era o sticlă de whisky Jack Daniel’s, rămânând să „se roage” ca acesta să nu intre în vagon.

Deși a durat în total 10-15 minute, Foster spune că atacul „a părut să dureze o eternitate”.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că „incidentul îngrozitor” este „extrem de îngrijorător”.

„Gândurile mele sunt alături de toate persoanele afectate și mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția lor”, a scris el pe X.

Ads

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, a declarat că este „profund întristată” de incident și a îndemnat publicul să „evite comentariile și speculațiile în această etapă incipientă”.

London North Eastern Railway (LNER) a îndemnat pasagerii să amâne călătoriile cu trenul și a anunțat că se așteaptă perturbări ale circulației trenurilor până la sfârșitul zilei de duminică.

Conform statisticilor guvernamentale, infracțiunile comise cu cuțite în Marea Britanie au crescut „constant” din 2011. Aceasta a devenit o problemă atât de importantă încât premierul Starmer a calificat-o drept „criză națională”.

În cadrul unei campanii guvernamentale mai ample de combatere a acestui fenomen, în ultimul an poliția a confiscat sau au fost predate 60.000 de cuțite. Purtarea unui cuțit în public se pedepsește cu până la patru ani de închisoare.

Atacul cu cuțitul din trenul Huntingdon de sâmbătă seara și atacul cu cuțitul de luna trecută la o sinagogă din Manchester, care s-a soldat cu două victime, au făcut titlurile presei internaționale.

Ads