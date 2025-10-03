Informații șocante după atacul din Manchester: Două dintre victime ar fi fost împușcate de poliție. „O consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente”

Informații șocante după atacul din Manchester: Două dintre victime ar fi fost împușcate de poliție. „O consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente”
Două dintre victimele atacului de joi, 2 octombrie, de la sinagoga din Manchester, dintre care una a murit, au suferit răni provocate prin împușcare, în condițiile în care autorul atacului nu avea o armă de foc asupra lui, astfel că este probabil ca ele să fi fost atinse din greșeală de gloanțe în timpul operațiunii de intervenție a poliției, au anunțat vineri autoritățile.

Incidentul s-a produs probabil în timp ce poliția încerca să-l imobilizeze pe atacatorul care, după ce a intrat cu mașina în oamenii strânși în fața sinagogii, s-a dat jos și a început să-i atace cu un cuțit.

„În prezent, se crede că suspectul, Jihad Al Shamie, nu era în posesia unei arme de foc și că singurele focuri trase au fost de către ofițerul autorizat al GMP”, se arată într-un comunicat al Poliției din Greater Manchester (GMP).

„Prin urmare, sub rezerva unei examinări medico-legale suplimentare, această rană ar putea fi, din păcate, o consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente întreprinse de ofițeri pentru a pune capăt acestui atac violent”, arată comunicatul referindu-se la rana uneia dintre cele două persoane care au decedat în urma atacului.

Poliția a adăugat că, de asemenea, una dintre persoanele rănite - care se află în prezent sub tratament la spital - a suferit, de asemenea, o rană prin împușcare.

Ambele persoane despre care se crede că au fost împușcate din greșeală de poliție se aflau în spatele ușilor sinagogii în momentul atacului.

Suspectul, identificat ca Jihad al Shamie, în vârstă de 35 de ani, un cetățean britanic de origine siriană, a fost eliminat după șapte minute de la momentul în care poliția a fost chemată la locul incidentului. El venise în Marea Britanie când era copil mic și primise cetățenia în anii 2000. Vecinii spun că era o persoană liniștită. Familia suspectului a condamnat atacul într-un comunicat în care se declară, de asemenea, „șocată”.

Numele celor două victime care au decedat a fost anunțat de poliție - Adrian Daulby, de 53 de ani, și Melvin Cravitz, 66 de ani. Alte trei persoane rănite se află în spital.

Poliția a anunțat joi că tratează incidentul ca fiind un atac terorist și a arestat trei persoane - doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani și o femeie în vârstă de 60 de ani. Acestea au fost reținute sub suspiciunea de comitere, pregătire și instigare la acte de terorism.

Premierul Keir Starmer și soția sa au vizitat vineri dimineața sinagoga unde s-a petrecut atacul și s-au recules câteva minute.

Guvernul a anunțat că va acorda compensații victimelor.

