Crimă cu sânge rece la metroul din New York. Un bărbat a incendiat o femeie în timp ce dormea FOTO/VIDEO

Poliţia din New York a arestat un bărbat pe care-l acuză că i-a dat foc de vii unei femei adormite într-o ramă de metrou, una dintre cele mai depavate crime pe care cineva le poate comite împotriva altei fiinţe omeneşti, denunţă şefa poliţiei, Jessica Tisch.

Femeia, care nu a fost identificată, dormea la bordul unei rame de metrou, în staţia de metrou Coney Island-Stillwell Avenue, la Brooklyn, duminică, 22 decembrie, spre ora locală 7.30 (14.30, ora României), iar un necunoscut s-a apropiat de ea şi i-a dat foc hainelor cu o brichetă, anunţă Departamentul Poliţiei din New York (NYPD).

Cele două persoane nu au interacţionat înainte de atac, iar poliţia crede că nu se cunoaşteau.

”Suspectul s-a apropiat calm de victimă care era aşezată la capătul unui vagon”, a declarat într-o conferinţă de presă şefa Poliţiei din New York, Jessica Tisch.

