Criminalul care a ucis 11 oameni în SUA, dezarmat de un om simplu înainte să tragă din nou. Lupta pentru armă a fost filmată VIDEO

Camerele video de supraveghere au surprins momentul extrem de intens în care administratorul unei săli de dans din orașul californian Monterey Park a reușit să dezarmeze un criminal care mitraliase deja 20 de oameni, ucigându-i pe 11 dintre aceștia.

Huu Can Tran, un bărbat cu origini chineze în vârstă de 72 de ani, a intrat într-o sală de dans dintr-un cartier al orașului Monterey Park locuit preponderent de cetățeni asiatici și a început să tragă cu o armă automată. Atacul a avut loc sâmbătă, 21 ianuarie, în jurul orei locale 22.20, iar 20 de oameni au fost atinși de gloanțe, dintre care 11 au murit.

Ulterior, ucigașul a pornit către o altă sală de dans din zonă, cu arma automată în mână. Un tânăr de 26 de ani pe nume Brandon Tsay, responsabil cu selectarea clienților la intrare, a profitat de un moment de neatenție și i-a sustras arma atacatorului. Criminalul s-a luptat apoi zeci de secunde s-o recupereze.

În cele urmă a fugit, fiind amenințat de tânărul Tsay că va fi împușcat. Huu Can Tran s-a sinucis în ziua următoare, împușcându-se cu altă armă în dubița personală, în care a fost găsit și izolat de Poliție.

