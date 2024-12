Atac armat mortal asupra unei tabere de migranți din Franța. Ce se știe despre individul care a deschis focul

Un bărbat înarmat a împuşcat mortal cinci persoane sâmbătă, 14 decembrie, în apropierea unei tabere de migranţi în zona oraşului Dunkerque, în nordul Franţei, au anunţat autorităţile franceze.

Doi migranţi şi doi agenţi de securitate au fost împuşcaţi lângă respectiva tabără de migranţi, iar apoi un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost ucis în localitatea din apropiere Wormhout.

Între timp, o persoană care afirmă că a comis aceste asasinate s-a predat jandarmeriei franceze. Motivaţia atacatorului nu este deocamdată cunoscută.

Localitatea Loon-Plage, unde au fost ucise primele patru persoane, se află la câţiva kilometri de Dunkerque şi este unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere pentru migranţii ilegali care vin din afara Europei şi încearcă să traverseze clandestin Canalul Mânecii către Regatul Unit.

A shooting at a migrant camp in Loon-Plage, Dunkerque, France, has resulted in four deaths this Saturday afternoon.

The victims include two migrants and two Police personnel.

