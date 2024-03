Medvedev cere „uciderea tuturor celor implicați” în atacul terorist din Moscova. „Este necesar” VIDEO

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, spune că este necesar „să fie uciși toți cei implicați” în atacul terorist de pe 22 martie, la Moscova.

Pe 22 martie, în Krasnogorsk, lângă Moscova a avut loc un atac terorist în sala de concerte Crocus City Hall în timpul unui concert Picnic, unde 137 de oameni au fost uciși, conform cotidianului ucrainean Pravda.

„Ar trebui să fie uciși? Este necesar. Și așa va fi. Dar este mult mai important să fie uciși toți cei implicați. Toți. Cine a plătit, cine a simpatizat, cine a ajutat. Ucideți-i pe toți”, a scris pe canalul său Telegram, Dmitri Medvedev.

Reprezentanții Ministerului Apărării din Ucraina au transmis că este vorba de o provocare a regimului Putin. Mihailo Podoliak, consilierul prezidențial afirmă că Ucraina nu a fost implicată în atacul terorist de la Moscova.

De asemenea, Casa Albă transmite că nu există niciun indiciu că Ucraina ar fi fost implicată în tragedia de la Moscova.

Președintele rus, Vladimir Putin acuză că ar fi fost „pregătită o fereastră” pentru ca teroriștii să treacă granița cu Ucraina.

Statele Unite nu pun sub semnul întrebării implicarea ISIS în atacul de la Moscova și susțin că au avertizat Rusia în privința unui astfel de atac terorist, potrivit presei.

#ISIS POSTED NEW VIDEOS OF THEIR TERRORIST ATTACK YESTERDAY IN #Moscow#MoscowAttack#Moscow #Moskau #Moscou

(GRAPHIC CONTENT) pic.twitter.com/UEzvnwJbDV