Atacul Nord Stream: Tusk se opune extrădării către Germania

În Polonia aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar există şi alte motive.

Volodimir Z., arestat pentru cercetări la Varşovia, aşteaptă de la sfârşitul lunii septembrie 2025 o decizie privind extrădarea sa către Germania. Ucraineanul în vârstă de 46 de ani a fost căutat în baza unui mandat internaţional de arestare şi a fost arestat pe 30 septembrie 2025 în Polonia. Procuratura Federală din Karlsruhe îl suspectează că a participat la atacul asupra gazoductelor Nord Stream în septembrie 2022. Un tribunal districtual din Varşovia a prelungit săptămâna trecută mandatul de arestare pe numele său cu alte 40 de zile, acesta urmând să expire pe 9 noiembrie.

Cererea de extrădare venită din Germania îl pune pe premierul liberal conservator Donald Tusk într-o mare dilemă. Fiindcă Berlinul este în continuare pentru guvernul de centru-stânga un partener strategic, în ciuda unor tensiuni existente. În plus, Tusk ţine ca ţara sa să fie percepută ca un stat de drept funcţional după anii de ilegalităţi comise în timpul guvernului precedent naţionalist-conservator.

Pe de altă parte, în Polonia domneşte un consens acceptat de mai toate forţele politice - acela că distrugerea a trei din patru conducte ale Nord Stream, prin care Germania era aprovizionată cu gaze din Rusia prin Marea Baltică, a fost şi în interesul Poloniei, iar făptaşii merită mai degrabă elogii şi recunoştinţă decât să fie pedepsiţi.

Nu aruncarea în aer a fost problema

După arestarea ucraineanului suspect, Tusk a subliniat că soarta sa se află în mâinile unor judecători independenţi. Însă premierul polonez nu a căutat să ascundă că se opune extrădării.

"Problema cu Nord Stream 2 nu este că a fost aruncată în aer", a scris pe X şeful guvernului de la Varşovia. "Problema e că a fost construită". El a declarat ulterior, marţea trecută, cu ocazia vizitei şefei executivului din Lituania, Inga Ruginiene: "Cu siguranţă nu este în interesul Poloniei şi în interesul sentimentului de respect şi dreptate, ca acest cetăţean să fie acuzat sau extrădat într-o altă ţară".

Sunt dovezile convingătoare?

Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor secrete, un apropiat al premierului Tusk, consideră că procurorii au acum sarcina "să convingă instanţa de judecată că extrădarea către Germania nu este o idee bună". Este chestionabil dacă dovezile că această persoană concretă are vreo legătură cu aruncarea în aer a gazoductelor, a subliniat Siemoniak.

Prin clara sa luare de poziţie în favoarea lui Volodimir Z., Tusk a încercat să contracareze şi criticile taberei conservatoare de dreapta. Politicianul proeuropean şi progerman este acuzat de adversarii lui de dreapta că este "agent german". Cu ocazia unui protest împotriva migranţilor ilegali, desfăşurat sâmbătă la Varşovia, liderul opoziţiei, Jaroslaw Kaczynski, l-a acuzat pe Tusk că intenţionează să înfiinţeze în Polonia "un protectorat german". Iar activistul radical de dreapta Robert Bakiewicz l-a calificat pe premier drept "slugă a Germaniei", adăugând că "o Germanie imperială" este la fel de periculoasă ca şi Rusia.

Critici şi din Ungaria

Opoziţia naţionalistă de dreapta a folosit cererea de extrădare sosită de la Karlsruhe şi ca pretext pentru atacuri la adresa guvernului. "Statul-Tusk" vrea să îl predea Germaniei pe ucraineanul arestat, a avertizat Pawel Jablonski, fost viceministru de Externe din partea formaţiunii PiS. Volodimir Z. riscă în Germania "represiuni politice" - oricine atacă în Germania alianţa germano-rusă este privit ca duşman, a scris Jablonski pe platforma X.

Critici au fost exprimate şi din Ungaria, dar din motive cu totul diferite. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a declarat "şocat" de poziţia lui Tusk. "Nu dorim o Europă în care şefi de guvern îi apără pe terorişti", a scris el pe X.

Polonia a fost de la început adversara Nord Stream

Proiectul Nord Stream, iniţiat politic în 2005 de cancelarul german Gerhard Schroeder şi de preşedintele Rusiei Vladimir Putin, a fost de la început un ghimpe în ochii Poloniei. Iniţial, Varşovia era mai ales nemulţumită că pierde taxele de tranzit al gazelor, fiindcă până atunci gazele ruseşti ajungeau în vestul Europei via Polonia. Dar o dată cu agravarea tensiunilor legate de Ucraina au ajuns în prim plan argumentele de ordin geopolitic.

Deja în 2006 Radoslaw Sikorski, pe atunci ministru al Apărării, a protestat împotriva Nord Stream, comparând gazoductele din Marea Baltică cu pactul Hitler-Stalin din 1939. De atunci criticile poloneze la adresa proiectului germano-rus au fost o temă mereu prezentă în discuţiile germano-polone, indiferent de guvernul aflat la putere la Varşovia.

De ce a fost arestat Volodimir Z. tocmai acum?, s-au întrebat mass media poloneze. Fiindcă mandatul de arestare a fost emis deja cu un an în urmă, şi, potrivit mediilor suspectul a fost avertizat şi a putut să fugă în Ucraina, de unde nu se ştie de ce s-a întors în Polonia. Deja de atunci Tusk le recomandase politicienilor germani care au proiectat şi realizat seturile de câte două gazoducte Nord Stream 1 şi 2, "să-şi ceară scuze şi să tacă".

Judecat în Polonia?

Portalul online OKO.press speculează că guvernul polonez a vrut, prin arestare, să arate că vrea în continuare să coopereze cu Germania. Varşovia este interesată ca mandatele sale de arestare să fie puse în execuţie în ţara vecină de la vest.

Mass media poloneze arată că există cale de ieşire din dilema apărută în jurul lui Volodimir Z., fiindcă şi în Polonia se anchetează aruncarea în aer a gazoductelor. În cercetările din Polonia Volodimir Z. are statut de martor. Cu câteva zile în urmă i s-a şi luat depoziţia. "Dacă el va fi pus sub acuzare în Polonia atunci va trebui să răspundă în faţa unei instanţe poloneze", arată OKO.press. Ucraineanul trăieşte de trei ani în Polonia şi are la Varşovia o firmă de construcţii.

Institutul conservator de studii strategice Klub Jagiellonski vede în cererea germană de extrădare o şansă pentru Tusk. "Prin respingerea ei Tusk poate împuşca doi iepuri dintr-un foc: el poate demonstra forţa sa de a se impune în faţa Berlinului şi îşi poate întări poziţia de negociere în raport cu Ucraina", se arată într-o analiză a Klub Jagiellonski. În acest fel Tusk ar contrazice acuzaţiile opoziţiei naţionaliste de dreapta, că politica sa este prea concesivă faţă de Germania.

