Mai multe canale de Telegram administrate de ruși pro-război duminică, 25 septembrie, un scenariu apocaliptic pentru finalul lunii.

Informațiile au fost culese de jurnalistul german Julian Röpcke, angajat la secția politică a cotidianului Bild.

"Bloggerii ruși desenează un „scenariu” pentru săptămâna viitoare, care implică atacuri nucleare asupra Ucrainei. Să sperăm că visele lor umede nu se vor împlini", scrie Röpcke pe Twitter.

Fragmentul citat de jurnalistul german arată următorul scenariu:

"După referendumuri și alipirea unor părți din Ucraina la Rusia, Putin va face o nouă declarație publică în care va da un ultimatum Ucrainei, cerându-i să retragă voluntar trupele de pe teritoriul rusesc. În caz de refuz, Moscova va declara război Kievului în următoarele 24 de ore. Ulterior, Kiev, Liov, Dnipro, Krivoi Rog, Harkov și Nikolaev vor fi distruse într-un interval de 72 de ore. Restul teritoriului Ucrainei va fi bombardat masiv cu rachete și bombe. Bombardiere TU-22M3 vor lansa bombe FAB-5000 care vor distruge toate podurile peste Nipru, aeroporturile civile și întreaga infrastructură rutieră".

Russian bloggers draw a “scenario” for next week, involving nuclear attacks on Ukraine.

Let's hope their wet dreams don't come true. pic.twitter.com/ZVqWMDwbNL