Rusia susține că a lovit obiective din Odesa unde se pregăteau "acte teroriste"

Rusia a afirmat că a distrus toate ţintele pe care le-a vizat în portul ucrainean Odesa, dând asigurări că locurile lovite erau folosite pentru pregătirea de "acte teroriste" împotriva sa, transmit AFP ş Reuters.

"În această noapte, forţele armate ale Federaţei Ruse au efectuat un atac (...) asupra unor instalaţii unde erau în pregătire acte teroriste împotriva Rusiei cu ajutorul unor drone navale", a transmis duminică Ministerul Apărării.

Separat, ministerul a susţinut că relatările ucrainene despre o lovitură rusească asupra Catedralei "Schimbarea la faţă" sunt false şi că ţintele sale în Odesa erau situate la o "distanţă sigură" de lăcaşul de cult. Potrivit ministerului rus, "cauza probabilă" a daunelor provocate catedralei este o rachetă antiaeriană ucraineană.

Odesa city center this morning.

The city center is on UNESCO World Heritage List. No military objects there, obviously.

