Conductorul pensionar care a ucis trei kurzi la Paris vineri, într-un atac armat la un centru cultural kurd, a recunoscut, în timpul arestului preventiv, că nutreşte o ”ură patologică faţă de străini” şi că a ”vrut mereu să asasineze migranţi şi străini”, anunţă duminică, 25 decembrie, de Crăciun, Parchetul din Paris.

În cursa sa sângeroasă, vineri, bărbatul s-a dus mai întâi la Saint-Denis, iar apoi a renunţat să treacă la fapte, ”având în vedere că era puţină lume”.

El s-a întors în casa părinţilor săi, iar apoi s-a dus pe jos pe rue d'Enghien, în arondismentul al X-lea, cu scopul de a trage cu arma de foc în kurzi, pe care-i acuză de faptul că ”au luat prizonieri în timpul luptei lor împotriva Daesh (acronimul arab al grupării jihadiste Statul Islamic, SI), în loc să-i omoare”.

Bărbatul, al cărui arest preventiv a fost ridicat sâmbătă din motive de sănătate, a fost condus la infirmerie psihiatrică a Prefecturii de Poliţie.

El s-a prezentat ca fiind ”depresiv” şi ”sinucigaş”.

El a declarat că a ”vrut mereu să asasineze migranţi şi străini”, după o spargere la domiciliul său, în 2016, precizează procurorul Paridsului Laure Beccuau.

