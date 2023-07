Ministrul român de Externe anunță pe Twitter convorbirea cu Antony Blinken. Ce au stabilit reprezentanții SUA și României

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul român de externe, Luminiţa Odobescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, într-un comunicat de presă care n-a fost dublat în prima fază de cel românesc.

Convorbirea a avut loc în contextul în care Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunăre aflate în imediata vecinătate a României.

Ministrul român de externe a confirmat, într-o postare pe Twitter convorbirea cu omologul american. „Am avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat Blinken cu privire la consolidarea în continuare a parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite, contribuind în acelaşi timp la securitatea şi rezilienţa regiunii Mării Negre şi la sprijinirea capacităţii de export de cereale ucrainene. Am convenit să menţinem o strânsă coordonare şi sprijin pentru Ucraina şi Moldova”, a scris ministrul român de externe, Luminiţa Odobescu.

I had a 📞 call with @SecBlinken on further strengthening 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership, while contributing to the security & resilience of the Black Sea region&supporting 🇺🇦 grain export capacity. Agreed to maintain close coordination&support for 🇺🇦 &🇲🇩 .