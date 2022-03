Consulatul american din capitala Kurdistanului, bombardat de 12 rachete balistice - VIDEO

Doisprezece rachete balistice au vizat Erbil şi consulatul american din capitala Kurdistanului irakian, au asigurat forţele de securitate kurde într-un comunicat de presă în care mai informează că aceste rachete au fost lansate din afara graniţelor Irakului, transmite AFP.

Irakul împarte cu Iranul lunga sa graniţa de est, iar Teheranul joacă în Irak un rol esenţial atât din punct de vedere politic, cât şi economic.

Atacul a fost realizat cu „12 rachete balistice trase asupra unui district din Erbil şi au vizat consulatul american”, potrivit unui comunicat al unităţii de combatere a terorismului din Kurdistan.

Iran fire multiple missiles at US consulate in Erbil, Kurdistan region, Iraq. pic.twitter.com/J4PJ2v6TQd