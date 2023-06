Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte 42 rănite în urma unui atac cu rachete ruseşti în oraşul Kramatorsk din estul Ucrainei, anunţă oficiali ucraineni.

Un restaurant şi o zonă comercială din centrul oraşului au fost avariate în urma loviturii de marţi, a anunţat Ministerul ucrainean de Interne.

Este posibil ca oamenii să fie prinşi sub dărâmături, iar analiza resturilor este în curs de desfăşurare, a adăugat acesta.

O operaţiune de salvare este în curs de desfăşurare în centrul oraşului, iar agenţiile de securitate asistă serviciile de urgenţă la faţa locului şi evacuează victimele.

Autorităţile locale spun că în zonă se aflau mulţi civili, în momentul în care rachetele au lovit.

The death toll in #Kramatorsk has risen to four

Another 42 people were injured, reports "Donbas Realii" with reference to the regional police. Journalists reported that rescue operations have now been suspended due to the repeated threat of missile attack. pic.twitter.com/vHKEcaGiog