Atac rusesc sângeros la Konstantinovka, în Donețk. 16 persoane, printre care și un copil, au fost ucise în centrul orașului VIDEO

Pe 6 septembrie, în mijlocul zilei, armata rusă a tras cu arme grele în Konstantinovka, regiunea Donețk, lovind centrul acestei așezări.

Lovitura a fost dată în zona pieței, unde la acea vreme exista un număr mare de oameni. Ca urmare a bombardării pieței din Konstantinovka de către ruși, 16 persoane au fost ucise.

De asemenea, se știe că mai multe persoane au fost transportate la spital. Incendiul a fost stins, dar fum negru încă se învârte deasupra orașului.

Pe rețelele de socializare se scrie că cineva a scurs coordonatele pieței către armata rusă care a atacat în mod deliberat locul în care era un număr mare de oameni.

Armata rusă a bombardat Konstantinovka cu muniții cu dispersie, printre victime este și un copil.

44 people were injured after the plane hit Konstantinovka Due to the arrival, 30 work premises were damaged pic.twitter.com/ApyxeVC3nM

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la atacul cu rachete al trupelor ruse asupra lui Konstantinovka.

Președintele a postat și un videoclip cu momentul atacului. Momentul cumplit al sosirii rachetei rusești a fost filmat de o cameră de supraveghere. Au fost lovite și mai multe magazine și o farmacie.

Zelenski și-a exprimat indignarea că unii oameni din lume continuă să închidă ochii la ororile rușilor.

"Obrăznicia răului. Îndrăzneala ticăloșiei. O non-umanitate la scară largă... Acest rău rus trebuie învins cât mai curând posibil", a scris președintele.

today's arrival of a Russian rocket in the center of the town of Konstantinovka. Pharmacy, kiosks, shops... It is already known about 16 dead and many injured. I pray for the speedy recovery of the wounded!!! pic.twitter.com/GNoDr4eWFs