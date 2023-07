Atac rusesc sângeros, într-o localitate eliberată de ucraineni imediat după invazia armatei lui Putin VIDEO

Un atac rusesc cu rachetă a ucis un civil şi a rănit alţi cinci în oraşul Sumî din nord-estul Ucrainei, sâmbătă seara târziu, a anunţat Ministerul de Interne ucrainean, citat de Reuters.

"În cursul serii de 29 iulie, o rachetă inamică a lovit o instituţie de învăţământ", a afirmat ministerul pe Telegram. "Cel puţin un civil a fost ucis şi 5 civili au fost răniţi", adaugă ministerul.

Poliţia naţională ucraineană a postat pe Telegram o înregistrare video în care se vede cum o persoană este transportată pe o targă, o clădire este în ruine şi mai mulţi copaci sunt rupţi.

Forţele ruseşti au trecut în regiunea Sumî la scurt timp după ce Moscova a invadat Ucraina pe 24 februarie anul trecut, dar forţele ucrainene au preluat din nou controlul asupra regiunii câteva săptămâni mai târziu.

The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY