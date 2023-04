Ucrainenii au atacat un sat din Rusia. Cel puțin doi oameni au fost uciși VIDEO

Cel puţin două persoane au fost ucise într-un atac cu rachete ucrainene asupra unui sat rusesc de lângă frontiera cu Ucraina, a anunţat duminică guvernatorul regional, notează AFP.

Mai multe rachete ucrainene au lovit satul Suzemka, situat la aproximativ zece kilometri de frontiera ruso-ucraineană, a declarat guvernatorul regiunii Briansk, Aleksandr Bogomaz.

"Din păcate, doi civili au fost ucişi din cauza loviturilor aplicate de naţionalişti ucraineni", a declarat el pe Telegram.

"O clădire rezidenţială a fost complet distrusă, iar alte două case au fost parţial distruse", a adăugat guvernatorul.

Vineri, mai multe lovituri cu rachete de croazieră ruseşti, primele de amploare de la începutul lunii martie, au atins mai multe oraşe ucrainene şi au făcut 26 de morţi.

Iar sâmbătă, un atac cu dronă a provocat un uriaş incendiu într-un depozit de petrol din Peninsula Crimeea anexată de Moscova, la o zi după ce Kievul a anunţat că pregătirile pentru o ofensivă de primăvară sunt aproape finalizate.

Fire in Suzemka, Bryansk Oblast, Russia (52°19'03.2"N 34°04'22.6"E). Best information is that the area at the the railway station, which is on a major north-south line, was hit by artillery. The railway station is 8-miles from the UA border so well within range.#OSINT… pic.twitter.com/8YauHLYDL8