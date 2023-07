Rușii au atacat cu rachete cel mai mare oraș din vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia. „Deja sunt trei morţi"

Trei persoane şi-au pierdut viaţa, joi, la Liov, într-un atac cu rachetă împotriva unei clădiri rezidenţiale, a anunţat primarul acestui oraş din vestul Ucrainei.

"Deja sunt trei morţi", a indicat Andrii Sadovyi într-un mesaj pe Telegram, după ce a anunţat de asemenea "opt răniţi" şi "numeroase apartamente" avariate, potrivit unui videoclip postat pe reţeaua de socializare.

ruzZian controlled administration claims "it was an attack against a civilian building". No there were military personnel inside. & also, the Ukrainian government warned all citizens living in occupied territories to stay away from administrative/military buildings.

HIMARS btw. pic.twitter.com/uWEqEPr9yE