Un atac cu rachete ruseşti a avariat, marţi, 2 aprilie, o școală din oraşul ucrainean Dnipro, au anunţat autorităţile locale. Nu au fost victime, elevii fiind scoși din clase de către profesori.

"Din fericire, în momentul loviturii, toţi copiii se aflau în adăpost", a declarat, pe Telegram, Serhii Lîsak, guvernatorul regional, care le-a mulţumit profesorilor pentru "acţiunile lor coordonate", scrie Ukrainskaia Pravda.

Într-un mesaj separat, Lîsak a anunţat că cinci persoane au fost rănite în oraş, potrivit informaţiilor preliminare.

Russians just tried to massacre an entirely full school with ballistic missiles in the city of Dnipro, in the middle of a school day.

All kids had just run the bomb shelter, "only" 5 casualties.

Are Russians human? pic.twitter.com/3SijRVvJCP