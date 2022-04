Două rachete rusești au lovit vineri, 8 aprilie, o gară din orașul Kramatorsk din estul Ucrainei.

Gara era folosită pentru evacuarea civililor.

Cel puțin 30 de morți au fost raportați într-un atac cu rachetă raportat la gara din Kramatorsk, scrie presa din Ucraina pe Twitter.

Please share! World must know the truth!

The 🇷🇺 occupiers hit the #Kramatorsk railway station with a Tochka-U, where thousands of peaceful Ukrainians were waiting to be evacuated. About 30 people died, and about 100 people were injured to varying degrees.#WarCrimes #StopRussia pic.twitter.com/swmVcWllC6