Grupul ultra-secret din Rusia responsabil cu uciderea civililor în Ucraina. Maior chestionat despre eventuale regrete: „Pune-mi întrebări concrete”

În urma unei investigații care a durat șase luni, o echipă de jurnaliști de la publicațiile Bellingcat, The Insider și Der Spiegel a reușit să descopere grupul secret din Rusia responsabil cu trimiterea rachetelor către țintele civile din Ucraina.

Ancheta a relevat că printre responsabilii pentru genocidul programat se numără zeci de ingineri militari cu pregătire educațională și profesională în programarea rachetelor.

Metadatele obținute din surse deschise arată că discuțiile telefonice dintre acești indivizi și superiorii lor s-au intensificat cu puțin timp înainte de multe dintre loviturile de înaltă precizie cu rachete de croazieră rusești care au ucis sute de oameni și au privat milioane de oameni în Ucraina de acces la electricitate și încălzire.

Grupul, care lucrează din două locații – unul la sediul Ministerului Apărării din Moscova și altul la sediul Amiralității din Sankt Petersburg – este îngropat adânc în vastul „Centrul principal de calcul al Statului Major” al Forțelor Armate Ruse, adesea prescurtat ca ГВЦ (GVC).

Majoritatea membrilor identificați de ancheta jurnalistică sunt bărbați și femei tinere, inclusiv un cuplu de soț și soție, mulți proveniți din medii IT sau chiar specialiști în jocuri pe computer.

Unii au lucrat și la centrul de comandă militar al Rusiei din Damasc în perioada 2016-2021, perioadă în care Rusia a expediat rachete de croazieră asupra unor ținte civile din Siria. Alții sunt destinatari ai diferitelor premii militare, inclusiv din partea președintelui rus, Vladimir Putin.

Mind you, our friends from @the_ins_ru go where we don't dare (ethically) go. They got into one of the targeters' dating profile: to find out that he was bargaining prices of prostitutes while supposedly targeting *high-precision missiles* at work https://t.co/GLgrJAvZYv