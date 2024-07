Anunțul important al SUA în contextul atacurilor sângeroase ale Rusiei în Ucraina. Ce decizii vor fi luate la summitul NATO VIDEO

Președintele american, Joe Biden, a condamnat valul de atacuri cu rachete rusești care au ucis cel puțin 38 de persoane în Ucraina, ca o „reamintire îngrozitoare a brutalității Rusiei”, în timp ce a promis că va întări apărarea antiaeriană a Kievului.

Declarația vine în timp ce Biden se pregătește să găzduiască marți un summit NATO la Washington. Președintele SUA a declarat că în cadrul reuniunii vor fi anunțate noi îmbunătățiri ale apărării aeriene a Ucrainei, scrie BBC.

Cel puțin 190 de persoane au fost rănite în toată țara, inclusiv la un spital de copii din capitala Kiev, în urma celor mai ample atacuri ale Rusiei din ultima perioadă.

Liderii celor 32 de state membre NATO, din țările lor partenere și din UE se adună pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a blocului.

Biden a spus că îi va primi președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski și alți lideri NATO. Summitul se va concentra pe apărare și descurajare în contextul invaziei ruse a Ucrainei.

„Vom anunța noi măsuri pentru a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei pentru a ajuta la protejarea orașelor și a civililor lor de atacurile rusești”, a spus Biden.

„Mă voi întâlni cu președintele Zelenski pentru a clarifica că sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit”.

Consiliul de Securitate al ONU se întrunește și marți la cererea Ucrainei.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a alăturat oficialilor occidentali pentru a condamna atacul cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei.

Do Russians still not understand that Ukraine is probably going to spend 30 years hunting each and every Russian responsible for these things?

It's likely going to make Mossad look like the Teletubbies.

