Gara Kramatorsk, unde mii de oameni aşteptau evacuarea, a fost vineri, 8 aprilie, ţinta unui atac al armatei ruse, 30 de oameni fiind ucişi, printre care și copii, iar aproximativ 100 fiind răniţi.

Pe una dintre rachetele trimise înspre gara din orașul Kramatorsk din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, scria în rusă "За детей", care înseamnă „pentru copii”.

Oficialii ucraineni susţin că atacul asupra Gării din Kramatorsk s-a soldat cu cel puţin 39 de morţi, inclusiv 4 copii. Staţia era folosită pentru evacuarea civililor din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, unde luptele s-au intensificat în ultimele zile.

În schimb, Rusia a acuzat forţele armate ucrainene că ei au bombardat în mod voit Gara din Kramatorsk.

”Scopul atacului orchestrat de către regimul de la Kiev asupra Gării din Kramatorsk era să împiedice plecarea populaţiei din oraş, pentru a o putea folosi ca scut uman”, acuză Ministerul rus al Apărării.

Racheta a fost lansată din localitatea Dobropillea, menţionează ministerul rus.

„Un alt unghi al rachetei Tochka-U folosită în atacul din gară, cu cuvintele „Pentru copiii” scrise pe lateral. Acestea sunt rachete ghidate, este greu de înțeles că acesta nu a fost un atac deliberat asupra unui loc de evacuare cunoscut”, scrie cineva pe Twitter.

