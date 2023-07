Două atacuri ruseşti cu rachete asupra centrului oraşului Krivoi Rog din sudul Ucrainei au ucis, luni, cel puţin două persoane, iar altele sunt prinse sub dărâmături, a anunţat Ministerul ucrainean de Interne.

Preşedintele Volodimir Zelenski, care a copilărit în acest oraş siderurgic care înainte de război avea peste 600.000 de locuitori, a împărtăşit pe reţelele sociale imagini care arată o gaură imensă în partea laterală a unui bloc cu nouă etaje, în timp ce o altă clădire de patru etaje este aproape pusă la pământ. Preşedintele a precizat că atacurile au lovit o clădire universitară şi un bloc de locuinţe.

Ministerul de Interne a precizat, la rândul său, că o rachetă a lovit o clădire rezidenţială de nouă etaje şi o alta a lovit o clădire de patru etaje care făcea parte dintr-o instituţie de învăţământ.

"Doi oameni au murit şi cinci-şapte persoane se află sub dărâmături", a declarat ministrul de interne Ihor Klimenko la televiziune.

Biroul procurorului general a declarat că 25 de persoane au fost rănite, inclusiv patru copii.

"Această teroare nu ne va speria şi nu ne va frânge. Suntem pe treren şi ne salvăm oamenii", a declarat Zelenski. "Serviciile de urgenţă sting focul şi caută printre rămăşiţe", a precizat el.

Într-un atac separat cu rachete ruseşti asupra oraşului Herson, situat în sudul ţării, o persoană a fost ucisă luni dimineaţă şi alte două au fost rănite, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe Telegram.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B