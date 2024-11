Dramă în orașul ucrainean Sumî, după atacul nimicitor cu rachete al rușilor. 11 morți, printre care doi copii VIDEO

Doi copii se numără printre cei 11 oameni uciși de o rachetă rusească care a lovit un bloc de locuințe din orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni.

O altă lovitură de rachetă a lăsat centrul administrativ al regiunii fără curent electric.

Bilanțul în urma atacului care a avut loc duminică este acum la 11 morți și 68 de răniți, potrivit primarului orașului. Printre cei decedați se află un băiețel de 9 ani și o fată de 14 ani, iar dintre răniți, zece sunt copii, relatează luni Ukrainskaia Pravda.

Racheta rusă a lovit clădirea cu nouă etaje din oraș duminică seara. „Duminică seara, pentru orașul Sumî a fost iadul, o tragedie pe care Rusia a adus-o pe pământul nostru”, a declarat Volodimir Artiuh, șeful administrației militare din Sumî, într-o postare pe canalul Telegram al administrației.

Administrația militară a declarat că o altă rachetă a lovit infrastructura critică, lăsând orașul fără curent electric.

Salvatorii și toate serviciile necesare au continuat să lucreze la fața locului, iar psihologii au oferit asistență celor afectați, a declarat Serviciul de Urgență.

russian bastards attacked Sumy. A 9-year-old boy and a 14-year-old girl were among those killed in the russian missile attack on Sumy. So far, 52 wounded and 10 dead are known, the Sumy OVA said. UPD. In Sumy, November 18 and 19 were declared days of mourning. pic.twitter.com/tlg1sHCVBK