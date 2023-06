Moscova pierde accelerat controlul la graniță. Clădiri administrative în flăcări și panică după atacul nocturn al rebelilor VIDEO

Haosul pune stăpânire pe administrația din Belgorod, regiune din Rusia aflată la graniță, în partea de nord-est a Ucrainei.

Un nou atac al rebelilor ruși anti-Putin a început la primele ore ale zilei de 1 iunie, în Șebekino, oraș de 40.000 de locuitori din regiunea Belgorod. Tirul de artilerie a lovit mai multe puncte administrative vitale.

"Autoritățile regimului rus pierd treptat controlul asupra situației din jurul orașului Șebekino, regiunea Belgorod. Principala clădire administrativă, aflată pe strada Lenin arde", scrie pe Twitter un specialist militar german.

The Russian regime authorities are gradually losing control of the situation around Shebekino, Belgorod/Bilhorod Oblast, Russia. The main administrative building in the Lenin Street is burning.

