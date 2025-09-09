„Rușii continuă să distrugă vieți”. Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui atac rus în Ucraina, anunță președintele Zelenski FOTO

Peste 20 de civili au fost uciși într-un atac rus asupra unui sat din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, a declarat marți, 9 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele sociale însoțită de un videoclip care arată cadavre împrăștiate pe jos, relatează AFP.

Un atac brutal al Rusiei cu o bombă aeriană asupra satului Iarova din regiunea Donetsk a ucis peste 20 de civili, a declarat Zelenski.

Atacul a lovit satul în momentul în care locuitorii primeau pensiile, a adăugat șeful statului, cerând comunității internaționale să ia „măsuri ferme” împotriva Rusiei.

În videoclipul publicat de Zelenski se văd cadavre împrăștiate pe jos lângă o camionetă grav avariată utilizată de poșta publică ucraineană, în special pentru distribuirea pensiilor în zonele rurale.

🇺🇦🌎🤬 A brutally savage ruzzian airstrike with KAB on the village of Yarova in Donetsk region. Directly on people. Ordinary civilians. At the moment when pensions were being issued. pic.twitter.com/OQa2yuFCmL — Tracey SBUFella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) September 9, 2025

Guvernatorul regional, Vadim Filașkin, a anunțat că sunt „cel puțin 21 de morți” și tot atâția răniți.

„Terorism pur”

„Nu este vorba de o acțiune militară, ci de terorism pur”, a denunțat el. „Echipele de salvare, medicii, poliția și autoritățile locale se află în prezent la fața locului”, a adăugat Filașkin.

Satul Iarova este situat la mai puțin de zece kilometri de linia frontului cu Rusia. Avea aproximativ 1.800 de locuitori înainte de invazia rusă în Ucraina, lansată în februarie 2022.

„Rușii continuă să distrugă vieți”

„Astfel de atacuri rusești nu trebuie lăsate fără un răspuns adecvat din partea comunității internaționale. Rușii continuă să distrugă vieți, evitând în același timp noi sancțiuni severe”, a declarat Zelenski.

