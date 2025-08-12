Armata rusă a lansat un atac masiv în estul Ucrainei, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska. „Este o situație critică” FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 13:11
Bloc distrus în Ucraina Foto: X/@ZelenskyyUa

Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de orașul minier Dobropillia, într-o acțiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni și ruși, ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu va fi contracarată, relatează Reuters.

Blogul militar ucrainean DeepState, care publică hărți cu situația din teren, a arătat marți, 12 august, că forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind o distanță de până la 10 kilometri ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul total asupra regiunii Donețk din Ucraina.

DeepState spune că forțele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secțiune a frontului asociată cu cele două orașe ucrainene Pokrovsk și Kostiantinivka.

Ofensiva rusă vine cu câteva zile înaintea summitului de vineri, 15 august, din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, unde se așteaptă ca cei doi lideri să discute un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Tatarigami_UA, un fost ofițer al armatei ucrainene, ale cărui analize publicate pe Frontelligence Insight urmăresc îndeaproape conflictul, spune că mișcarea Rusiei ar putea escalada periculos dacă nu este stopată din fașă.

„Este o situație critică. Atât în 2014, cât și în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câștiga avantaje. Situația actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a scris Tatarigami pe X.

Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”
Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”
Președintele rus Vladimir Putin nu a arătat încă vreo dorință de a face compromisuri pentru a stabili pacea în Ucraina, astfel că summitul dintre Trump și Putin din Alaska este puțin...
Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. „Poate conduce pe calea unei păci cu adevărat durabile”
Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. „Poate conduce pe calea unei păci cu adevărat durabile”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi, 7 august, că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o ”prioritate foarte clară”, la o zi după ce liderul de...
