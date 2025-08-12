Armata rusă a lansat un atac masiv în estul Ucrainei, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska. „Este o situație critică” FOTO

Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de orașul minier Dobropillia, într-o acțiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni și ruși, ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu va fi contracarată, relatează Reuters.

Blogul militar ucrainean DeepState, care publică hărți cu situația din teren, a arătat marți, 12 august, că forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind o distanță de până la 10 kilometri ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul total asupra regiunii Donețk din Ucraina.

DeepState spune că forțele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secțiune a frontului asociată cu cele două orașe ucrainene Pokrovsk și Kostiantinivka.

Russians attacked a residential area in Donetsk region. Two civilians were killed and seven more were wounded. Apartment buildings and cars were damaged. Shelling of peaceful areas is yet another war crime committed by Russia, which must be thoroughly documented, and those… pic.twitter.com/NBtDDykCiS — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) August 12, 2025

Ofensiva rusă vine cu câteva zile înaintea summitului de vineri, 15 august, din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, unde se așteaptă ca cei doi lideri să discute un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Tatarigami_UA, un fost ofițer al armatei ucrainene, ale cărui analize publicate pe Frontelligence Insight urmăresc îndeaproape conflictul, spune că mișcarea Rusiei ar putea escalada periculos dacă nu este stopată din fașă.

„Este o situație critică. Atât în 2014, cât și în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câștiga avantaje. Situația actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a scris Tatarigami pe X.

